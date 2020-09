Lyon : Garcia évoque un retour d'Umtiti

Samuel Umtiti va-t-il faire son retour à Lyon ? Alors que cette possibilité est évoquée depuis quelques jours dans la presse, Rudi Garcia a été interrogé sur le sujet et s'est montré plutôt franc. En effet, Lyon a vu Marçal signer à Wolverhampton ce dimanche et le club va sans doute chercher à se renforcer défensivement, d'ici le 5 octobre et la fin du mercato. Si l'entraîneur lyonnais a confié avoir parlé du défenseur français avec Juninho, son directeur sportif, au micro d'OL TV, il a cette fois été plus précis lors d'un entretien à Téléfoot ce dimanche. « J'aimerais bien, mais je crois que ce ne sera pas faisable », a ainsi expliqué Garcia, malgré la situation précaire d'Umtiti en Catalogne.

Umtiti sur le départ ?



Arrivé en 2016 en provenance de Lyon, le champion du monde 2018 avec la France a vécu une dernière saison compliquée à cause de blessures et de la concurrence de plus en plus forte de Clément Lenglet. Sous contrat jusqu'en 2023 avec les Blaugrana, le Gone pourrait donc quitter le FC Barcelone durant ce mercato, alors qu'il est actuellement estimé à 30 millions d'euros. D'autant plus, que Ronald Koeman, le nouvelle entraîneur des Catalans, ne compterait pas sur lui. Une situation à suivre de près dans les prochaines semaines.