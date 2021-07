Trois grosses cylindrées de Ligue 1 étaient opposées à des formations portugaises ce dimanche soir. L'Olympique de Marseille affrontait le Benfica Lisbonne, tandis que l'Olympique lyonnais défiait le Sporting et que le LOSC se mesurait au FC Porto. Seul l'OM est parvenu à limiter la casse en récoltant un score de parité contre les Aigles du Benfica (1-1). Dimitri Payet a inscrit un joli but pour offrir l'égalisation aux siens après l'ouverture du score de Pizzi sur penalty.

Lyon et Lille en difficulté

Soirée plus délicate pour Lyon et Lille, qui se sont inclinés. Les Gones ont montré des intentions intéressantes dans leur animation offensive mais ils ont manqué de rigueur défensive. Après l'ouverture du score d'Aouar, Paulinho - par deux fois -, ainsi que Gonçalves ont trouvé la faille pour le Sporting. Slimani a réduit le score en fin de match. 3-2, score final. De son côté, le LOSC n'a pas été davantage en réussite contre le FC Porto, concédant un revers sec 2-0. Bruno Costa et Fernando ont été les buteurs lusitaniens dans ce match.