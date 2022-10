L’Olympique Lyonnais a changé d’entraineur il y a de cela trois semaines. Laurent Blanc a remplacé Peter Bosz à la barre technique. Un remaniement qui enchante les joueurs de l’effectif rhodanien, d'autant plus que les résultats sont plus reluisants. Certains ne se gênent d’ailleurs pas pour dire que le Néerlandais n’était plus l’homme de la situation.

« Laurent Blanc à l’OL, c’est un renouveau »

Moussa Dembélé, par exemple, n’a pas hésité à souligner que Bosz ne pouvait pas continuer à ce poste. « Je ne suis pas surpris de son départ car les résultats n’y étaient pas, a-t-il déclaré lors de l’émission Dimanche Soir Football sur Amazon Prime. L’arrivée de Laurent Blanc, ça nous a poussés à travailler plus, ça nous a donné un nouveau souffle. C’est tant mieux pour l‘équipe ».



Avec Blanc, le bilan est de six points sur neuf possibles après la victoire acquise contre Lille dimanche. Dembélé y voit le début d'une nouvelle dynamique : « C’est un renouveau et c’est à nous de nous appliquer par rapport à ce qu’il demande sur le terrain et prendre des points ».



Pour conclure, Dembélé a aussi indiqué que la présence du Cévénol pourrait l’amener à poursuivre son aventure avec l’OL, lui qui en est à sa cinquième saison au club (en excluant un court interlude à l’Atlético). « Oui, ça peut me donner envie de continuer. Mais la saison est longue. Je dois continuer à travailler », a-t-il lâché.