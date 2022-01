Le 27 décembre dernier, dix jours exactement après le 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais arrêté définitivement en raison de débordements en tribunes, le club rhodanien a été exclu de la compétition au même titre que son adversaire. Une décision de la commission de discipline de la LFP qui reste encore en travers de la gorge de Moussa Dembélé.



L'attaquant de l'OL a bien voulu donner son point de vue de joueur lors d'un entretien diffusé dimanche dans l'émission Téléfoot : "On (les joueurs) est pénalisés alors qu'on n'a rien à voir là-dedans. On est sur le terrain, notre travail c'est de jouer au foot. On ne comprend pas trop la décision, mais on est obligés de l'accepter."

Mieux finir la saison

Désormais privé de Coupe de France avec son équipe, Moussa Dembélé va devoir se concentrer sur le championnat et la Ligue Europa pour tenter de mieux terminer une saison dont la première partie aura été particulièrement compliquée pour l'Olympique Lyonnais.