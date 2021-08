Lyon : Comment remplacer Memphis Depay ?

Après cinq saisons à Lyon, Memphis Depay a finalement quitté le club à l'issue de son contrat. En effet, convoité depuis plus d'un an par le FC Barcelone, l'attaquant néerlandais a fini par rejoindre le club de Catalogne libre cet été. Cependant, pour le moment, ses débuts avec les Blaugrana ne sont pas idylliques entre le départ de Lionel Messi, avec qui il avait envie de jouer, et son contrat pas encore homologué par la ligue espagnole, le Barça devant pour cela drastiquement réduire sa masse salariale. En attendant un peu plus de calme pour le natif de Moordrecht (Pays-Bas), son ancien club a dû apprendre à vivre sans lui.

Bosz réclame un attaquant



Principalement titularisé en pointe du 4-3-3 mis en place par Rudi Garcia, l'ancien joueur de Manchester United a logiquement laissé un gros manque dans l'effectif rhodanien, alors que Peter Bosz, le nouvel entraîneur du club, semble lui aussi privilégier un schéma avec un numéro 9. D'ailleurs, d'après L'Equipe, l'ancien milieu de terrain passé notamment par Toulon durant sa carrière a clairement ciblé le problème et aurait demandé cet été un attaquant de renom à ses dirigeants pour remplacer au moins numériquement Depay, capitaine à la fin de son aventure en France. Cependant, Bosz a tout de même eu la chance de voir Moussa Dembélé revenir à Lyon.

Dembélé parti pour rester ?

Après un prêt de six mois à l'Atlético de Madrid en fin de saison dernière, l'attaquant français est revenu au club. Lors de la présaison, ce dernier s'est illustré en marquant notamment quatre buts lors des matchs amicaux et devrait donc pour le moment remplacer Depay. Cependant, estimé à 20 millions d'euros par Transfermarkt et sous contrat jusqu'en 2023, l'avenir du joueur n'est pas encore acté, alors qu'il dispose d'une belle cote sur le marché anglais. Reste donc à savoir de quoi la fin du mercato estival sera fait pour lui. Une chose est sure, il devrait avoir une belle carte à jouer s'il venait à rester.