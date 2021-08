Steve Mounié (milieu de terrain du Stade Brestois, Prime Vidéo) : C'est un bon point pris. On voulait venir à Lyon et faire un résultat. On a montré de belles choses et de la détermination. C'est de bon augure pour la suite. Pas de regret. On a suivi les consignes du coach et on repart avec un point.



Houssem Aouar (milieu de terrain de l'OL, Prime Vidéo) : On ne peut pas dire que c'est un bon point même si ce n'est que le début. On apprend un philosophie et ce que le coach nous demande. En première période on pouvait faire mieux dans le jeu de position et dans la fluidité des passes. Mais on marque un but et on revient. On est satisfait d'avoir bien réagi. Dans ce genre de match, quand on apporte du sang frais c'est toujours mieux parce qu'on a tendance à entrer dans un faux rythme et ça a été le cas. Il nous ont bien aidé même si au départ on visait les trois points.



Malo Gusto (défenseur de l'OL, Prime Vidéo) : Ça a été un math un peu compliqué où on a couru après le score tout au long du match. On va continuer à apprendre pour les prochains matchs. C'est un bon point, dans le sens ou on n'a pas lâché. On a été en difficulté en première période et on est bien revenu en seconde. J'ai un peu mal à la cheville mais on va faire des soins et ça va aller.



Franck Honorat (défenseur du Stade Brestois, Prime Vidéo) : C'est un bon point de pris. On savait que ca allait être difficile On a u bien les gérer pendant une bonne heure, mais les entrées de Slimani et Paqueta leur ont fait énormément de bien. On aura du mener deux-zéro. Il y a des regrets, mais il y a un nouveau coach, un nouveau staff, pas mal de changements chez les joueurs donc c'est un bon point de pris et il faut aller de l'avant.



Peter Bosz (entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Prime Vidéo) : Normalement on devait gagner à la maison contre Brest. On ne l'a pas fait et on a perdu deux points. C'était nécessaire de faire le changement à l'heure de jeu. On travaille maintenant depuis cinq semaines, mais c'est encore un peu tôt pour avoir des résultats. Il faut qu'on progresse dans tous les secteurs et on l'a vu cet après-midi.