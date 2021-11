Lyon : Bosz et Kadewere reviennent sur l'incident contre Marseille

« C'est difficile, c'est très mauvais pour le foot »

Place au match d'après. Quatre jours après la triste rencontre entre Lyon et Marseille, comptant pour la 14eme journée de Ligue 1, les Gones sont attendus ce jeudi à Copenhague pour affronter Bröndby en Ligue Europa (21h). En conférence de presse, Peter Bosz et Tino Kadewere ont notamment été interrogés sur l'incident lors de l'Olympico qui a causé son interruption dimanche dernier. « Les événements d'OL-OM ?On a un match très important demain (jeudi). J'espère faire un bon match demain si j'ai la chance de jouer. J'ai besoin de revenir au niveau de l'année dernière, j'espère que ça va aller pour moi », a pour sa part déclaré l'attaquant zimbabwéen, qui devrait profiter d'un certain turnover pour retrouver les terrains, lors de la 5eme journée de la coupe d'Europe.« Le groupe est déçu de ce qui s'est passé contre l'OM. On veut gagner demain (jeudi). Normalement lundi on aurait dû avoir un jour libre, mais finalement on s'est entraîné pour bien préparer ce match. Ce qui s'est passé contre l'OM ?, ce n'était pas la première fois cette saison, a pour sa part expliqué Bosz, face à la presse, dans des propos recueillis par RMC Sport. Difficile d'accepter que tout le monde dans le stade soit puni par un monsieur qui a fait ça, c'est incroyable. 60 000 personnes punies a cause d’une seule.» Déjà qualifiés, les Lyonnais auront cependant à cœur de continuer leur belle série européenne.