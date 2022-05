C'était peut-être le match à ne pas perdre pour Lyon. Alors qu'il avait encore une maigre chance de pouvoir accrocher l'Europe au terme d'une saison étriquée, le club rhodanien a chuté sur la pelouse de la lanterne rouge messine (3-2, 36eme journée). Pour l'entraîneur des Gones, ce nouveau faux-pas est incompréhensible. Il ne dédouane pas ses hommes.



Lors de la conférence de presse d'après-match, le stratège néerlandais est apparu abattu par cette énième contre-performance lyonnaise. "La première période, comment tu peux commencer un match aussi important pour nous de cette manière-là ? Je ne peux pas l'expliquer. (...) Il n'y a pas d'excuses. Absolument pas. Aucune excuse. On doit gagner ce match-là. Eux (les Messins) se sont battus dans les duels, et pas nous. Donc on n'a pas d'excuse."

Un échec ? "Oui"

Réaliste, Peter Bosz n'a pas fait de langue de bois au moment de faire le constat global de la saison. À un journaliste qui lui a demandé s'il considérait que celle-ci était un échec, l'entraîneur n'a pas hésité au moment de répondre un franc : "Oui. Pour moi, oui." Septième du classement à deux journées du terme de l'exercice, Lyon compte cinq points de retard sur Strasbourg (5eme), dernière équipe européenne.