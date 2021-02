Lyon : Après Hegerberg, Mbock prolonge elle aussi

Malgré son absence depuis juin à cause d'une rupture du tendon d'Achille gauche, l'internationale française reste un élément fort de l'Olympique Lyonnais. Et c'est bien pour cela que le club a décidé de la prolonger de trois ans, jusqu'en 2024. Son contrat actuel prenait fin en juin prochain. Un moyen de rassurer la joueuse sur son importance au club. D'après l'Équipe, elle signera sa prolongation ce jeudi. Âgée de 25 ans, 26 à la fin du mois, Griedge Mbock avait été achetée 100 000 euros à Guingamp en 2015. Une somme bien loin des millions que l'on voit chez le football masculin mais qui était tout de même un record pour une joueuse française à l'époque. Opérée une nouvelle fois au mois de novembre, la défenseure espère être bientôt de retour sur la pelouse du Groupama Stadium.

L'OL rugit toujours

Les prolongations de Griedge Mbock et Ada Hegerberg récemment sont un moyen pour l'Olympique Lyonnais de montrer que son équipe féminine domine toujours, en dépit des "difficultés" cette saison à cause de sa deuxième place au classement. Malgré le départ de certaines de ses figures, notamment Lucy Bronze, l'OL est toujours aussi attractif. Jean-Michel Aulas a d'ailleurs recruté celle qui est considérée comme la "nouvelle Marta", l'Américaine Catarina Macario. Néanmoins le club doit batailler pour garder ses joueuses avec la montée des équipes anglaises et de leur championnat. Cet été, les Fenottes ont failli perdre leur gardienne Sarah Bouhaddi et leur buteuse Dzenifer Marozsan.