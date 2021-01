Lyon : Aouar et Cornet incertains pour le derby

Véritable choc de cette 21eme journée de Ligue 1, le derby entre l'Olympique Lyonnais et Saint-Etienne aura lieu ce dimanche à 21h. Ce vendredi, Rudi Garcia était en conférence de presse et a annoncé de plutôt mauvaises nouvelles côté lyonnais. D'après l'entraîneur, Houssem Aouar et Maxwel Cornet sont incertains pour la rencontre. Les deux joueurs sont tous les deux touchés par des problèmes musculaires, alors que Garcia n'a pas donné plus de détail.

Les supporters lyonnais devront donc attendre ce week-end pour savoir si Aouar et Cornet seront dans le groupe, ou non, pour cette rencontre importante dans la course au podium, puisqu'après la défaite face à Metz (0-1), l'OL essayera de renouer avec le succès en championnat dans ce derby tant attendu.

🎙 @RudiGarcia en conférence de presse à 2 jours du Derby #ASSEOL "@HoussemAouar et Maxwel Cornet ont une alerte musculaire et sont incertains. On verra jusqu'au dernier moment. @LucasPaqueta97 sera suspendu" pic.twitter.com/bOKrV2jwPh

— Olympique Lyonnais (@OL) January 22, 2021

Un match aux nombreux absents



Si Aouar et Cornet sont incertains, Lyon devra aussi faire une croix sur Lucas Paqueta, toujours suspendu. Du côté des Stéphanois, le club est en grande difficulté à cause de son grand nombre de cas positifs à la Covid-19. Depuis quelques jours déjà, l'équipe est totalement amoindrie à cause de ses absents. Claude Puel a essayé tant bien que mal de reporter les derniers matchs de l'ASSE, notamment celui contre Strasbourg et maintenant celui contre Lyon, mais sans succès. L'entraîneur des Verts doit se débrouiller avec les joueurs qu'il a.

Lorsqu'il a demandé le report du derby, il a expliqué qu'il craignait un manque d'équité pour affronter les équipes adverses. Avant la 21eme journée de Ligue 1, Saint-Etienne est en 16eme position, pas loin de la zone de relégation. Sur leurs cinq derniers matchs, les Verts ont perdu à deux reprises et comptent également trois matchs nuls. Leur saison est compliquée, voire inquiétante et semblable à la saison 2019-20. Pour rappel, à l'arrêt prématuré du championnat en raison de la crise sanitaire, Saint-Etienne était à la 17eme position.