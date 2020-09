Luis Henrique, la « pépite » de l'OM arrive

O Luis Henrique já tem a dele! Ficou irada! 🖤



Salomon Kalou, l'ancien joueur de Chelsea ou du LOSC, évolue désormais au Brésil, à Botafogo. Rien de très intéressant à première vue, sauf lorsqu'on sait qu'il est le coéquipier d'un certain Luis Henrique. L'homonyme du sélectionneur de l'Espagne, de 32 ans son cadet puisqu'il est à peine majeur (50 ans pour l'ancien coach du Barça), s'apprête à débarquer à l'Olympique de Marseille , alors l'avis du frère de Bonaventure prend forcément un peu plus de poids aux yeux des supporters phocéens. Et le tableau qu'il en a dressé pour RMC Sport donne envie.« Il va super vite, il est puissant. Il est jeune, il n’a que 18 ans, mais quand tu le regardes jouer, tu vois déjà le potentiel. Il est de la même lignée que les ailiers brésiliens comme Neymar. Dribbleur, il va vite, il y a beaucoup de feintes dans son jeu. Il peut jouer à gauche comme à droite. Je dirais moins en pointe, parce que c’est quelqu’un qui aime toucher beaucoup le ballon, qui aime venir le chercher. Je pense qu’il peut jouer en faux n°10, derrière l’attaquant de pointe qui va fixer. Et lui tourne autour. » Un complément, donc, pour former un quatuor offensif avec ses futurs compères Dario Benedetto, Florian Thauvin et Dimitri Payet. De quoi permettre à Morgan Sanson, au moins ponctuellement, de reprendre un poste un peu plus reculé ?Luis Henrique devrait signer à l'OM pour une durée de cinq ans et un montant de dix millions d'euros, sa visite médicale étant a priori prévue pour mercredi. « S'il n’a pas joué dimanche, c'est à cause de son transfert, confirme une source interne au club brésilien. Il prépare son arrivée à l’OM et a dit au revoir à ses coéquipiers. » André Villas-Boas, en conférence de presse, a parlé d'une « pépite » : « J'espère qu'il arrivera avec un bon état d'esprit et qu'il nous aidera cette saison. »