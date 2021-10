C'est la bonne pioche de Juninho. En plein échec à l'AC Milan, Lucas Paqueta avait été débauché par son compatriote et directeur sportif lyonnais à l'été 2020. Choix judicieux et réussite totale pour Lyon qui profite à plein du talent du natif de Rio de Janeiro. L'international auriverde se régale chez les Gones et a confirmé son amour pour le club de Jean-Michel Aulas.



Invité de l'émission Téléfoot ce dimanche, Lucas Paqueta n'a pas caché sa joie d'avoir rejoint l'Olympique Lyonnais, lui qui compte bien y rester encore quelques temps : "Juninho a toujours cru en moi. J'ai choisi Lyon pour lui. [...] Je n'ai pas en tête de partir. Je vis actuellement le meilleur moment de ma carrière et j'espère que ça va durer longtemps."

Objectif Ligue des champions

Pour l'homme de vingt-sept ans, Lyon est comme une deuxième maison : "Je me sens chez moi ici. Mon objectif est de jouer la Ligue des champions et j'espère le faire ici et rendre aux supporters l'affection qu'ils me donnent."