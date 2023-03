Lucas Chevalier parle de sa relation avec Maignan et se voit bien en Bleu avec lui

Le début de saison du LOSC a été marqué par les prestations moyennes du portier Leo Jardim. Le jeune Lucas Chevalier, 21 ans, a pris la relève dans les buts des Dogues. Tous les supporters nordistes sont conquis par les prestations de celui qui a été formé au club. Son ascension n'est pas sans rappeler celle d'un certain Mike Maignan, gardien titulaire lors du titre de champion de 2021.

"Ce serait symbolique"

Dans une interview accordée à RMC, le portier du LOSC a expliqué qu'il avait toujours une très bonne relation avec le gardien du Milan AC. Lorsque l'équipe de France a été évoquée, il a répondu avec des étoiles plein les yeux.

"J’ai souvent droit à des débriefs de sa part. Comme il était blessé dernièrement, il a eu le temps de regarder mes matches. Après les rencontres, quand je rentre au vestiaire, j’ai droit à des messages. On peut débattre de ce que j’ai fait sur le terrain. Ce que j’ai bien fait et ce que j’ai mal fait. Les choses à améliorer et les choses que les gens ne voient même pas. Des trucs que nous pouvons rectifier. Ces petits détails importants font la différence. On est souvent en contact. Etre en Bleu avec lui ? C’est sûr que ce serait super, sachant que j'ai commencé ici avec lui. Ce serait symbolique pour lui, pour moi mais aussi pour les supporters et le LOSC."