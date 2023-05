Lovren peste contre l’annonce du départ d’Aulas

Dejan Lovren n’a pas apprécié la manière de faire. Ce dimanche, la victoire de l’Olympique Lyonnais face à Montpellier, au terme d’un scénario complètement fou, a été éclipsée par l’annonce du départ de Jean-Michel Aulas. Les joueurs ont appris ce départ en lisant la presse et la notification envoyée par L’Equipe. Un procédé qui a profondément agacé le défenseur croate. Présent en conférence de presse, l’ancien de Liverpool a rendu hommage à son ancien président avant de regretter cette situation, dans des propos rapportés par RMC Sport.

« On était un petit peu choqués »



« Personnellement, je suis triste. C'est un président et un homme qui m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup apporté au club pendant ces 36 ans. Les 7 titres, c'était les plus belles années du club. Et on n'a pas respecté ça... Après le match contre Montpellier, l'information est arrivée, on était un petit peu choqués. Mais dans le football, ça arrive des choses comme ça. Je l'ai appris dans les journaux... C'est des choses que je n'aime pas apprendre dans la presse, mais voilà. Souvent, il est avec nous les jours de match). Dimanche, il n'était pas là. Mais je n'ai pas pensé à un départ. »