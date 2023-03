LOSC : Terrible nouvelle pour Tiago Djalo

Samedi dernier, les joueurs du LOSC affrontaient le RC Lens dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1. Si le match s'est soldé par une égalité entre les deux équipes après le but de José Fonte contre son camp et la réalisation de Jonathan David côté Dogues, les Lillois ont perdu un de leur défenseur au cours de la rencontre. À la treizième minute de jeu, Tiago Djalo a quitté le terrain sur blessure. Ce lundi, le LOSC a publié un communiqué révélant l'état de santé du joueur, qui voit malheureusement sa saison prendre fin à cause d'une rupture du ligament croisé antérieur droit du genou droit.

"Sorti sur blessure à la 13ème minute de RC Lens-LOSC (1-1), samedi dernier, Tiago Djalo a passé des examens complémentaires en début de semaine. Le diagnostic est malheureusement sérieux : le défenseur lillois souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, qui nécessitera une intervention chirurgicale. La saison 2022-2023 de Tiago Djalo est d’ores et déjà terminée." déplore le club. "Joueurs, direction, staff, supporters, Tous, nous apportons notre soutien à Tiago ! Nous lui souhaitons courage et prompt rétablissement, et espérons le voir de retour au plus tôt sous le maillot des Dogues." conclut le communiqué.