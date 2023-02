LOSC : Paulo Fonseca dévoile son ambition pour la fin de saison

Paulo Fonseca et le LOSC réalisent une belle saison en Ligue 1 et ce sans faire de bruit. Discret, le club nordiste est actuellement à la 5e place, avec 41 points au compteur, soit seulement six de moins que Monaco, 3e. Les hommes de Paulo Fonseca enchaînent les bons résultats et les Dogues pourraient donc se qualifier pour une Coupe d'Europe d'ici la fin de saison.

Après un dernier exercice difficile avec Jocelyn Gourvennec, le LOSC a décidé l'été dernier de nommer le Portugais Paulo Fonseca et l'ancien entraîneur de la Roma a redressé le club nordiste. Avec l'envie de pratiquer un football offensif, il a réussi à redonner de l'allant aux joueurs lillois et il s'est confié en conférence de presse concernant son ambition pour la fin de saison. Alors que Lille affronte le PSG dimanche après-midi pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, Fonseca a ainsi assuré qu'il veut voir son équipe le plus haut possible au classement d'ici la fin de saison.

Fonseca dévoile son ambition avec le LOSC

"Je crois qu’on réalise déjà une bonne saison. D’abord parce qu’il y a la construction d’une nouvelle façon de jouer que l’équipe a très bien interprétée. Ensuite, on a promu beaucoup de joueurs, il y a des joueurs qui n’étaient pas importants par le passé et qui sont devenus déterminants pour le LOSC. Ce que j’ai promis, c’est de faire une équipe qui joue un football offensif et je pense que c’est notable ; et puis on veut atteindre le meilleur classement possible.

On sait qu’on lutte contre des équipes qui ont réalisé des investissements largement supérieurs, avec des projets bien plus consolidés, avec des entraîneurs en place depuis plusieurs années. Mais on veut aller le plus haut possible. On veut valoriser ce qu’on a fait aussi à travers des résultats. Mais il n’y a pas d’obsession envers un objectif concret. On aimerait entrer dans cette lutte pour les places européennes et on croit qu’on peut y arriver mais ce n’est pas une obsession", a confié le Portugais, qui a déjà enregistré 12 victoires avec Lille cette saison. Demain après-midi, le LOSC espère faire un gros coup face au PSG.