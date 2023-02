LOSC : malgré le succès face à Rennes, ça a chauffé entre Fonseca et Létang

Hier soir, le LOSC a mis fin à une série de 10 matchs d'invincibilité de Rennes au Roazhon Park face à l'équipe nordiste. Victorieux 3 buts à 1, le club lillois continue de rêver au top 5 et il a pris trois points très importants. Mais alors que la soirée a été positive, Paulo Fonseca, coach des Dogues, et Olivier Létang, président du club nordiste, ont eu un échange assez tendu avant la rencontre. Comme le détaille L'Equipe, les deux hommes ont eu une vive explication étant donné que Fonseca a reproché à Létang d'interférer dans son travail de préparation.

Fonseca s'en prend à Létang

Malgré le fait que les deux hommes ont démenti cette vive explication, il se trouve que la fin du mercato hivernal aurait mis un froid entre les deux concernés. Ainsi, Lille n'a enregistré que l'arrivée de Benoît Costil, tandis que Leo Jardim ou encore Isaac Lihadji et Akim Zedadka ont quitté le navire nordiste. Fonseca souhaitait obtenir l'arrivée d'un latéral après le départ en prêt de Zedadka à Auxerre mais il n'a pas eu gain de cause. Et après la blessure d'Ismaily hier soir face à Rennes, Fonseca risque encore plus de l'avoir mauvaise vis-à-vis de son président. Ça pourrait bien exploser à Lille en interne...