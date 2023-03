LOSC : Jonathan David pas satisfait malgré son triplé

Vendredi soir, la 27ème journée de Ligue 1 a débuté par un choc entre le LOSC et l'Olympique Lyonnais au Stade Pierre Mauroy. Comme souvent avec les deux équipes, le match a été très riche en buts. Les Lillois ont pris l'ascendant au retour des vestiaires avec l'ouverture du score de Jonathan David, avant que Bradley Barcola n'égalise. Le Canadien a inscrit deux autres buts, mettant les Dogues sur orbite. C'était sans compter sur Alexandre Lacazette, auteur lui aussi d'un doublé. Il a égalisé dans les derniers instants de la rencontre.

David aurait préféré gagner

L'attaquant lillois aurait préféré s'imposer, plutôt que marquer. Jonathan David doit se contenter d'un point alors que le LOSC a mené 3-1.

"On avait tout fait pour se mettre dans les meilleures conditions possibles mais dans les 10 dernières minutes, on perd le match. C'est très décevant. Franchement, c'est dur à expliquer. Même moi, je n'ai pas la réponse. C'est vrai que ce n'est pas la première fois. On en parle à l'entraînement. Après, je ne sais pas quoi dire. Si ça continue comme ça, on va avoir des regrets. Si on avait mieux maîtrisé les matches, on aurait peut-être eu 6 ou 7 points de plus et le classement aurait été très différent. Quand tu réussis un triplé, le sentiment que tu éprouves dépend aussi du résultat. Pour moi, il est important de marquer mais le plus important, ça reste toujours les trois points. C'est pour ça que je ne suis pas heureux, pas fou de joie. Je suis même très frustré. Dans le vestiaire, il y avait beaucoup de frustration parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et on n'apprend pas."