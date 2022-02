"On a envie d'être pragmatiques sur ce match-là, a continué le technicien français. On veut la victoire, Metz ne sera évidemment pas d'accord avec ça. Ça va être un match engagé, il va falloir qu'on soit très présents, très prévoyants aussi car c'est une équipe qui est capable de piéger ses adversaires, elle l'a déjà montré en gagnant à Nice. Il faudra être focus à 300 %, pas question de se disperser. On a quelques équipes pas très loin. Faut pas qu'on fasse de calcul. On va jouer 3 matches à domicile sur les 4 prochains. On doit impulser quelque chose de supplémentaire. On va avoir besoin de notre public, à nous de les emmener."