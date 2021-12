Jocelyn Gourvennec (entraîneur de Lille, en conférence de presse) : "La première période a été assez cadenassée, c'était très tactique. En seconde période, on a eu des espaces supplémentaires et on se crée cinq occasions nettes. L'équipe a fait un très très gros match défensif, on n'a pas commis d'erreurs. Quand on a des occasions comme ça, on a le sentiment qu'on était plus proche des trois points que du point du nul. Faire un nul à domicile contre Lyon n'est pas une contre-performance, c'est la physionomie du match qui laisse des regrets".