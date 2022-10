Arrivé cet été de Clermont contre un chèque de 14 millions d'euros, Mohamed Bayo vit une première partie de saison difficile à Lille. Titulaire décevant lors des deux premières journées, l'attaquant s'est ensuite illustré par une escapade non autorisée en discothèque et n'a plus débuté le moindre match depuis. Mais, à en croire son entraîneur Paulo Fonseca, l'international guinéen n'est pas le seul responsable de la mauvaise passe qu'il traverse après un premier exercice brillant dans l'élite (14 buts marqués).

« Bayo attend son moment »

« Mohamed Bayo travaille bien. Son problème en ce moment, c’est Jonathan David. Il est dans une super forme. Mais Mohamed Bayo est concentré et il attend son moment », a déclaré le technicien portugais au cours de son point de presse, à la veille de la réception de l’AS Monaco, dimanche (21h) en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Le joueur de 24 ans va donc devoir prendre son mal en patience et se contenter de miettes quelques temps encore.