Taclé par Idrissa Gueye à la dix-septième minute de la rencontre qui opposait ce samedi le Paris Saint-Germain au LOSC (0-1, 31e journée de Ligue 1), Jonathan David a quitté ses partenaires quelques petites minutes après avoir inscrit le but décisif, synonyme de succès des Dogues. Touché à la cheville, l'international canadien pourrait être absent plus longtemps que prévu.



Revenu sur le bord du terrain à la pause, muni de béquilles, Jonathan David inquiète son staff et notamment Christophe Galtier qui n'a pas paru très rassuré au moment d'évoquer le cas de son joueur en conférence de presse. "C'est une très vilaine blessure", a ainsi constaté le tacticien lillois.



Comme l'indique La Voix du Nord ce dimanche, l'attaquant du LOSC va passer des examens complémentaires dans les prochains jours, voire les prochaines heures. En attendant, sa présence vendredi prochain sur le terrain de Metz (21h) semble d'ores et déjà compromise.