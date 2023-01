LOSC : Après les propos de Fonseca, un groupe de supporters réagit

Lundi, le LOSC a été tenu en échec par le Stade de Reims sur le score de 1-1. En fin de match, les supporters, déçus, ont sifflé leurs joueurs. Au début de rencontre, les supporters avaient aussi boycotté le premier quart d'heure afin de montrer à la Ligue les problématiques du calendrier du championnat de France. Après la rencontre, l'entraîneur portugais du LOSC Paulo Fonseca avait critiqué ses supporters qui n'ont pas soutenu suffisamment le club selon lui. Après quelques jours, le groupe de supporters des Dogues Virage Est a tenu à répondre aux propos du coach.

"- Le boycott du premier quart d'heure n’a aucun rapport avec le sportif, mais est bien à l’encontre de la ligue et des diffuseurs qui ne cessent de programmer des matchs à des horaires toujours plus farfelus. Le boycott est la forme de protestation que nous avons choisi, celle-ci a été "audible" par tous, et a permis de mettre en lumière l'intérêt de match à des horaires adaptés pour des stades animés. Notre objectif a été réussi.

-La prise de position du groupe est claire concernant les quelques sifflets émis face à l'agacement et la frustration : nous ne les soutenons pas. Nous noterons qu'il aura été beaucoup plus facile pour les dirigeants, joueurs et staff de prendre une position ferme à l'égard des sifflets, plutôt que de s'insurger d'un match joué un lundi à 17h, ne respectant ainsi aucunement leurs supporters."