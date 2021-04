Largement dominés à l'aller sur la pelouse du Roazhon Park (3-0), les Lorientais espèrent bien inverser la tendance ce mercredi à 19 h dans le cadre de la 23eme journée de Ligue 1. Cette fois, les hommes de Christophe Pelissier semblent avoir des arguments pour rivaliser avec leur homologue breton puisque le FC Lorient reste sur une petite série de deux victoires consécutives dont une très belle contre le Paris Saint-Germain (3-1). Face aux joueurs de la capitale, les Tangos n'ont pas hésité à jouer crânement leur chance et ont profité des errements adverses pour se frayer des chemins et s'imposer grâce à Moffi, Abergel et Wissa.

Avec seulement deux petits jours de repos dans les gambettes, l'enchaînement des rencontres va être le facteur X de cette équipe lorientaise en manque de points au classement (18eme, avec 18 unités). En conférence de presse, dans des propos rapportés par Ouest-France, Christophe Pelissier s'est exprimé en faveur d'un turnover au Moustoir. « Avec des rendez-vous tous les trois jours, il faut des joueurs à 100 % sur le terrain, qu’ils aient de la fraîcheur mentale et physique. Février va être un marathon. Il faut que tout le monde soit apte à aider l’équipe. On avait trois jours de récupération entre Dijon et Paris. Entre Paris et Rennes, c’est deux et entre Rennes et Reims, c’est deux. On est dans l’obligation de prendre cela en compte. »



Cette fois, point le temps de profiter du succès contre les Parisiens pour la bande à Lemoine qui va devoir vite se tourner vers la réception du Stade Rennais (5eme, 36 points) avant d'enchaîner contre les Champenois. « Un autre très grand défi nous y attend, reprend l'ancien entraîneur d'Amiens. Demain (mercredi), on affronte une équipe contre laquelle on n’avait pas existé à l’aller (0-3), parce que c’est une équipe de très haut niveau. Il va falloir se mettre au même niveau d’exigence que contre Paris pour espérer rivaliser avec Rennes. On doit élever le curseur. En plus, Rennes bénéficie d’une préparation idéale puisqu’il n’a pas joué samedi. En effet à cause des incidents perpétrés au centre d'entraînement des Marseillais par les supporters phocéens, le match à l'Orange Vélodrome contre Rennes avait dû être annulé.

Un stage à Carnac après le derby



Pour cette rencontre face à la formation de Julien Stéphan, Christophe Pelissier devrait une nouvelle fois faire confiance à Matthieu Dreyer, son gardien n°2, qui rend de belles copies depuis plusieurs matches. En l'absence de Paul Nardi, touché par le Covid-19, l'ancien gardien d'Amiens que Pelissier avait lancé, sera dans la cage. « Je lui ai dit qu’il était le numéro 2 parfait, révèle le coach des Tangos. Il a une très bonne approche dans un vestiaire. Il est très apprécié. Lors des entraînements, il est toujours présent pour mettre le numéro 1 (Paul Nardi) dans les meilleures conditions. [...] Il amène son expérience et sa sérénité. »

Le retour de Nardi n'est quant à lui pas pour tout de suite si l'on en croit les mots du technicien. « Il n’est pas prêt à faire son retour. Il doit reprendre des semaines athlétiques, ce qu’il n’a pas encore fait. » Tiago Ilori, la dernière recrue lorientaise arrivée en prêt lundi, pourrait faire sa première à la maison. Juste après le derby breton, les Tangos partiront en stage à Carnac, sur la côte morbihannaise, histoire de vraiment prendre le temps de souffler au grand air.



Le groupe de Christophe Pelissier pour la réception du Stade Rennais (ce mercredi, 19 h) : Dreyer, Bartouche ; Mendes, Morel, Hergault, Laporte, Gravillon, Ilori, Etienne ; Abergel, Boisgard, Lemoine, Delaplace, Le Fée, Chalobah, Laurienté ; Hamel, Wissa, Grbic, Moffi.