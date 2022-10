Régis Le Bris (entraîneur de Lorient, propos relayés par L’Équipe) : « Lille est une référence en termes de qualité et on a su rivaliser. Ils arrivent à associer la qualité individuelle à tous les postes et une qualité collective très intéressante et très inspirante. On savait qu'aujourd'hui c'était presque le pic de notre saison à ce moment de la dynamique globale. On réussit aujourd'hui à faire de belles choses parce qu'on a des valeurs partagées, d'intensité, d'engagement, de générosité. Il y a beaucoup de cohésion. Et quand cette cohésion est associée au public, elle donne beaucoup de force. Même à 10, je n'ai pas pensé que le match était perdu, et même sur l'égalisation, on ne s'est pas écroulé, on a pu saisir la petite brèche qu'ils nous ont laissée pour l'emporter. Personne ne voyait Lorient aussi haut dans le classement (3e). On y est et on n'a rien volé. Mais on ne peut pas s'en contenter. Notre progression doit se poursuivre. On avance en défense, en projection. Et on continue à progresser dans la capacité à gérer des scénarios défavorables. Une égalisation quand on est à 10, il y a pas mal d'équipes qui s'écroulent. Sur ce plan, on est en train de franchir un cap. »