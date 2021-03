Lorient : Baisse des salaires au sein du club

Un engagement personnel valorisé par le président Féry



Baisse des salaires au FC Lorient

Dans cette période de crise sanitaire et financière liée à l’épidémie de covid-19, les clubs français doivent effectuer des sacrifices. Cela a déjà été le cas du côté de l'Olympique Lyonnais ou encore à Angers , plus récemment. En ce qui concerne ce dernier, selon des informations de L'Equipe, l'accord reposerait sur une base collective (baisse de 10 % des salaires) ainsi qu'une part individuelle, qui peut monter jusqu'à 30 %. La baisse des salaires se ferait jusqu'au mois de juin prochain.Ce mardi, le FC Lorient a lui aussi annoncé un accord pour une baisse des salaires, qui ne sera que temporaire. "Suite à la réunion entre l’UNFP et les représentants des présidents de clubs autour des conséquences économiques liées à la crise sanitaire, le FC Lorient a mené des discussions avec l’encadrement du club et les joueurs. Les discussions ont abouti à des accords de gré à gré et sans contrepartie avec la majorité des acteurs concernés., peut-on notamment lire sur le communiqué publié sur le site officiel.Le président de l'actuel 17ème de Ligue 1, Loïc Féry, a pris la parole, saluant l'effort réalisé dans une période particulière. "Je tenais à remercier sincèrement les membres du staff technique et les joueurs qui ont accepté un effort significatif pour aider le club à surmonter cette période délicate.