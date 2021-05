Lorient aura fait le nécessaire

Il n'y a pas que les Lillois qui ont laissé explosé leur joie à l'issue de la 38eme journée de Ligue 1. Sur la pelouse de la Meinau, les Lorientais en ont fait de même en criant et en multipliant les accolades pour savourer le maintien validé après le match nul réalisé à Strasbourg (1-1). Le soulagement était aussi important que la situation était tendue pour les Merlus. Un an après être monté en Ligue 1, le club breton y a assuré son maintien pour jouer la saison 2021-2022 dans l'élite du football français. Si la dernière prestation pour y parvenir a été indigeste, Trevoh Chalobah a marqué sur l'unique tir cadré lorientais de la partie, l'essentiel était ailleurs.

Ce point, le 42eme de la saison, a suffi au bonheur des coéquipiers de Vincent Le Goff. Grâce aux défaites de Brest contre Paris (0-2) et surtout de Nantes contre Montpellier (1-2), il permet à Lorient de terminer la saison à la 16eme place. Les hommes de Christophe Pélissier n'avaient plus été aussi bien classés depuis la cinquième journée. Ils avaient même occupé la dernière place à l'issue de la 21eme journée. Mais grâce à une phase retour aboutie, les Lorientais ont sauvé leur peau sans avoir besoin de passer par un barrage contre le troisième de Ligue 2. Un petit miracle.

Lorient, cinquième meilleur bilan de la phase retour



En glanant 30 de ses 42 points lors de la deuxième moitié de la saison, le club breton a été la cinquième meilleure formation de Ligue 1 sur cette période. Tout n'a pas été parfait mais les efforts réalisés ont été récompensés avec des exploits contre Paris (3-2), Rennes (1-1), Monaco (2-2) ou Saint-Etienne (2-1) qui ont fait la différence dans l'intense lutte pour le maintien. Terem Moffi a peut-être été transparent face à Strasbourg ce dimanche, il a été un des grands artisans du maintien lorientais avec 14 réalisations. Après un temps d'adaptation à la Ligue 1, il a été brillant en 2021.

Pour son équipe, la situation était similaire. C'est en commençant à performer à partir de l'hiver que Lorient est parvenu à rester en vie dans la course au maintien. Quand le rythme s'est élevé dans le bas du classement, les Bretons ont engrangé les points qu'il fallait pour garder la main. Leur très bonne phase retour s'est terminée avec une victoire contre Metz et un nul contre Strasbourg. Au contraire des Nantais qui ont perdu au plus mauvais des moments après une série de quatre victoires consécutives, ces deux performances ont bonifié la progression des Lorientais. Un accomplissement qui mérite bien une petite célébration.