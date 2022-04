Longoria minimise l’importance de Mbappé en Ligue 1

Grâce à un nouveau but inscrit mercredi soir lors du succès du PSG à Angers (0-3, 33e journée), Kylian Mbappé a conforté sa place de meilleur buteur de Ligue 1 avec vingt-deux réalisations. Flamboyant depuis le début de la saison, l'attaquant parisien pourrait quitter le championnat français au terme de l'exercice actuel. Pas un désastre pour Pablo Longoria.

Dans un entretien accordé jeudi au Mundo Deportivo, le président de l'Olympique de Marseille a abordé le sujet de l'attaquant du PSG. S'il ne conteste nullement le talent indéniable du joueur, il estime cependant que rien n'est plus important que le championnat. "C'est une chance de l'avoir, mais la France est bien plus que Kylian. En Espagne, on disait que Messi et Cristiano (Ronaldo) étaient les locomotives qui permettaient de mieux vendre les droits télé. Bien que ce fut vrai, une fois qu'ils sont partis, l'argent a continué de rentrer davantage."



Pour Pablo Longoria, "avoir les meilleurs joueurs est un plus, mais au final, le produit global est plus important qu'un nom individuel". En attendant, le patron phocéen reste concentré sur la fin de saison de son équipe, qu'il espère voir se qualifier pour la prochaine campagne de Ligue des champions. Un objectif important pour les finances de l'OM.