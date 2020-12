L'OM, une grosse série gâchée

🇫🇷 #Ligue1

Treize défaites d'affilée en Ligue des Champions,. Toute l'irrégularité de l'Olympique de Marseille est résumée dans les chiffres de ce début de saison. Et même en laissant de côté la Coupe d'Europe, les montagnes russes donnent aussi le tournis concernant le seul championnat de France. Ainsi, les Phocéens ont le chic pour détruire en un rien de temps tout ce qu'ils avaient réussi à construire : après leur succès contre Monaco (2-1), Dimitri Payet et ses partenaires n'ont pris qu'un point sur neuf possibles afin de conclure l'année. Forcément pénalisant au classement, où l'OM, qui vient de concéder deux défaites à l'extérieur après être resté invaincu quatorze matchs hors de ses bases (c'était la meilleure série en Europe), est illico retombé à la cinquième place.Deux victoires lors de ses deux matchs en retard, contre Lens et Nice, pourraient replacer Marseille à un point du PSG et à deux longueurs du duo Lille - Lyon en tête. Mais les hommes d'André Villas-Boas, même virtuellement, ne sont donc plus sur le podium. Ce qui est une petite anomalie en Europe, au regard des autres clubs qui ont réussi une série de victoires similaire : l'et l', par exemple, ont enchaînéet sont respectivement premier en Liga et deuxième en Serie A (série en cours pour l'Inter).En Espagne, lessur ses cinq derniers matchs ont aussi permis aux Merengue de reprendre la deuxième place. En Bundesliga, enfin, lecommeont chacun réussi uneet occupent les deux premiers rangs du classement. Paradoxalement, la meilleure série enregistrée sur le Vieux Continent depuis le début de saison n'est pas pour un leader et concerne également la Ligue 1 : lea ainsi enchaînédu 16 septembre au 7 novembre. Lyon, premier, s'était contenté de cinq victoires de rang.Seule la, qui reste sur trois défaites, pourrait éventuellement être comparée aux Marseillais. Les Basques, troisièmes, ont eux aussi réussi une série de, mais peuvent virtuellement glisser jusqu'à la septième place si Villarreal, le Barça, Séville et Grenade gagnent leurs matchs en retard.