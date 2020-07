L’Olympique de Marseille a décidé d’agir en justice à l’encontre de Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal.

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2020

« Une campagne destructrice, basée sur des mensonges »

Les propriétaires de l’Olympique de Marseille ne comptent pas céder leur bien. Et face à ceux qui affirment le contraire, ils ne vont pas de contenter de simples démentis. À travers un communiqué,Ce duo ne cesse de crier sur les toits qu’il compte s’installer du côté du Vélodrome en lieu et place des responsables actuels, avec un projet à eux pour redonner au club son lustre d’antan.« Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal ont entrepris une campagne médiatique pour déstabiliser le club, faisait savoir un communiqué publié ce mardi sur le site du club. L'Olympique de Marseille, dont les investigations ont permis de réunir de nombreux éléments à charge, entend faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation ». L’assignation a été « préparée par le cabinet Malik et Associés, et a délivrée aux incriminés par un huissier de justice ».Les Olympiens ont encore rappelé, en tapant du poing sur la table, qu’il n’est nullement question de rachatEt il n’y a même pas eu contact avec les personnes citées plus haut et qui s’épanchent continuellement dans la presse. Ni avec leurs conseils. « Ce comportement non professionnel et sournois est une attaque à l'encontre de l'OM et de ses supporters, poursuit le communiqué. À un moment où le club a obtenu des succès significatifs et est en train de bâtir un avenir prometteur, ces deux individus ont décidé de lancer une campagne destructrice et égoïste basée sur des tromperies et des mensonges. »Il y a quelques jours, l’OM a entamé sa préparation de la saison à venir avec un premier match amical joué. Dans les coulisses, les dirigeants sont aussi passés à la vitesse supérieure pour renforcer l’équipe.« Il est désormais temps de se concentrer pleinement sur la première saison du club en Ligue des Champions depuis sept ans », conclut le club olympien.