L’OM peut trembler, Saliba va repartir à Arsenal

William Saliba fait partie des grandes satisfactions de l’OM depuis l’entame de la saison. Dans son rôle, le jeune français excelle, donnant ainsi raison à ses dirigeants phocéens d’être allés le chercher à Arsenal l’été dernier. Mais, le souci qui se pose c’est qu’il pourrait ne pas faire de vieux os sur les bords de la Canebière.

« Que Saliba continue de bien jouer »

Mikel Arteta, le manager des Gunners, a indiqué que l’idée est de faire revenir le joueur à l’Emirates Stadium au terme de la saison en cours : « C'est une décision que nous prendrons cet été. Evidemment, il est notre joueur et naturellement cela arrivera. Nous devrons nous asseoir et décider quelle est la prochaine étape ». Quand il lui a été demandé ensuite sur qui il misera pour composer sa charnière centrale, sachant qu’il peut aussi compter sur Ben White et Gabriel, sa réponse a été la suivante : « Je pense qu'il y a de la place. Encore une fois, cela dépendra de ce qui se passe avec les autres joueurs et ce n'est pas une conversation à avoir maintenant. »

Le technicien ibérique a aussi reconnu qu’il surveillait attentivement les progrès de Saliba à Marseille. « J’ai regardé le match contre le PSG, oui. En tant que club, nous sommes toujours en contact. On est d’ailleurs allés voir ce match. Edu et Ben (Ben Knapper, responsable des prêts d'Arsenal) étaient là pour le surveiller et voir de près ses progrès. Évidemment, il est notre joueur et nous le faisons avec tous les joueurs que nous envoyons en prêt. Qu’il continue de faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire jouer beaucoup de matches et le faire bien ».