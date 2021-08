L'OM fonce sur un espoir néerlandais

Et si l’Olympique de Marseille continuait sa moisson sur le mercato ? Après l’arrivée de huit noms pour venir renforcer l’équipe première pour cette nouvelle saison tels que Gerson, Konrad de la Fuente ou encore Mattéo Guendouzi, le club phocéen serait en passe d’accueillir un nouvel élément. Selon RMC Sport, les dirigeants du club olympien ont jeté leur dévolu sur Micky van de Ven (20 ans), défenseur prometteur du FC Volendam (D2 néerlandaise). Courtisé par de nombreuses écuries européennes, le joueur culminant à 1,93m devrait se rendre à Marseille dans les prochaines heures avec son agent Mino Raiola, également représentant de nombreuses stars du ballon rond, pour avancer les discussions.

Un joueur qui plait en Europe

Le défenseur central est sous contrat avec sa formation jusqu’en 2023 et a joué 28 matches toutes compétitions confondues la saison passée. Sa valeur marchande est estimée à 1,3 M€ par le site spécialisé Transfermarkt. Aux Pays-Bas, De Telegraaf fait également écho de l’intérêt de l’OM pour l’espoir batave mais souligne que « le montant proposé par les Français (Marseille) ne s'approche pas encore du prix demandé par le FC Volendam ». En cas de dénouement positif du dossier, Micky van de Ven rejoindrait un secteur défensif olympien déjà bien fourni, comprenant Duje Caleta-Car, Alvaro Gonzalez et les recrues Luan Peres, William Saliba et Leonardo Balerdi. Mino Raiola, lui, n’en serait pas à son premier coup estival en Ligue 1. L’influent agent a travaillé d’arrache-pied pour boucler les transferts de Gianluigi Donnarumma (PSG), Myron Boadu (AS Monaco), Calvin Stengs (Nice) et Justin Kluivert (Nice) dans l’Hexagone.

