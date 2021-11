L'OM deviendrait-il solide ?

Récupération haute de Bamba Dieng, passe en profondeur de @MatteoGuendouzi, finition millimétrée de @cengizunder 🥰



Le résumé de #CF63OM 👉 https://t.co/Wv63cJjuEm pic.twitter.com/QK0szZMJkD

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 31, 2021

Un but encaissé en quatre matchs. C'est la nouvelle réalité de l'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli, qui charriait un certain nombre de doutes en début de saison sur sa capacité à assurer aussi un équilibre défensif. Depuis le retour de la dernière trêve internationale, entre la Ligue 1 et la Ligue Europa, le bilan est de six buts marqués et deux encaissés (en ajoutant le 4-1 face à Lorient). Peut-être un poil moins chatoyants, et encore, les Phocéens ne perdent plus, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'on veut jouer le haut de tableau. Face au gros enchaînement de matchs, Sampaoli a fait tourner avec bonheur puisqueet(entre autres) sont tous les deux entrés à l'heure de jeu.





Le coach de l'OM était reparti sur un 3-4-1-2, avec William Saliba, Leonardo Balerdi et Luan Peres associés derrière et Duje Caleta-Car ou Jordan Amavi laissés sur le banc. Tout en continuant de demander un rôle hybride notamment à ses deux milieux axiaux, Boubacar Kamara et Pol Lirola à Clermont, ou Valentin Rongier de manière plus habituelle. "Même si beaucoup de joueurs évoluent à des postes qui ne sont pas les leurs, l'équipe répond bien à ce que je demande", se satisfait Sampaoli, qui continue de demander à ses hommes d'évoluer à des postes différents selon que son équipe ait le ballon ou pas. "On a tous défendu ensemble", apprécie Saliba, encore impressionnant en Auvergne.

Sampaoli : "On a été solide défensivement"





Boubacar Kamara explique : "Jouer au milieu puis en défense centrale ou à droite, ça peut perturber, ce ne sont pas les mêmes automatismes. Mais on travaille aussi pour ça à l'entraînement, on doit être prêts à tout changement tactique." Tant que ça gagne... On a aussi vu Dimitri Payet s'appuyer sur un bout de papier transmis par son entraîneur afin de réorganiser tout le secteur offensif, notamment avec l'entrée de Pape Gueye, en rapprochant par exemple Under beaucoup plus près de Milik. Il y a eu plus d'appels en profondeur, ce qui amène un peu plus de variété, et toujours une recherche de la relance très courte qui peut amener à certaines pertes de balle dangereuses. "On veut oser, on ne lâchera pas cette manière de jouer", termine Boubacar Kamara.