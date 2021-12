L’OM conteste la décision de la Ligue

Presque une semaine après le verdict, l’OM vient de contester la sentence de la Ligue. Les responsables phocéens ne sont pas d'accord avec les sanctions qui ont été prononcées par la commission de discipline à l’encontre de l’OL. Celles liées aux regrettables péripéties qui se sont produites lors du dernier Olympico.

Ça sera à la fédération de trancher

Le club rhodanien avait été puni d’un retrait d’un point et pour Marseille ce n’est pas assez. Pablo Longoria et le reste des responsables phocéens veulent obtenir désormais le gain du match, donc les trois points mis en jeu. La rencontre en question doit, pour rappel, être rejouée au Groupama Stadium mais à huis clos.

Marseille a saisi la commission d’appel de la FFF. C’est son droit et cela veut dire que l’affaire est désormais loin d’être classée. S’ils obtiennent gain de cause, le verdict de la Ligue sera invalidé. Reste à savoir combien de temps prendront les instances pour rendront leur décision. Car le championnat suit son cours et les clubs concernés, ou même leurs concurrents, ont besoin d’être fixés par rapport à leur situation sportive.