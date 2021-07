Avec un groupe au complet, si on excepte le gardien Pau Lopez, l’OM croisait le fer avec le Sporting Braga ce mercredi. Les Phocéens ciblaient une quatrième victoire en autant de matches, mais ils ont dû se contenter d’un résultat nul. Face aux Portugais, les protégés de Jorge Sampaoli n’ont pu faire mieux que match nul 1-1.



Ce score de parité n’est cependant pas décevant, au vu de la physionomie du match. Ayant connu un retard à l’allumage, les Olympiens ont été d’abord en difficulté et ont dû concéder l’ouverture du score de la part d’Abel Ruiz (19e). Bousculés, ils ont toutefois fais le dos rond pour ensuite reprendre du poil de la bête après la pause.

Un OM à deux visages

La réaction des Marseillais au retour des vestiaires fut séduisante et elle a immédiatement débouché sur l’égalisation. A la 52e minute, Dimitri Payet remettait les siens dans la bonne direction en exploitant un centre mal repoussé de Gueye dans la surface. Grâce à son ailier réunionnais, l’équipe olympienne a donc échappé à la défaite. Et, elle aurait même pu l’emporter s’il n’y avait pas eu un but refusé à Bamba Dieng (83e).



Après cette sortie mi-figue mi raisin en terre lusitanienne, l’OM a encore trois matches à disputer avant la reprise de la Ligue 1. Les Phocéens défieront successivement le Benfica (25 juillet), Saint-Etienne (28 juillet) et Villarreal (31 juillet).