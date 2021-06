Avant de boucler de nouvelles arrivées, l'OL va devoir s'occuper des départs. A la fin du mois de juin, le club rhodanien va récupérer une longue liste de joueurs de retour de prêts. D'abord en défense, avec les retours d'Andersen (Fulham) et de Koné (Hatayspor), dont le prêt en Turquie n'a pas vraiment été une réussite. L'ex-Lillois ne devrait pas rester à l'OL cet été.

Dembélé, un cas compliqué pour l'OL

Au milieu de terrain, l'explosion de Caqueret et l'arrivée décisive de Paqueta vont obliger l'OL à dégraisser cet été. Parmi les retours de Diop (Dijon), Jean Lucas (Brest) et Reine-Adelaïde (Nice), certains devront quitter Lyon et cela dépendra de l'avis de Peter Bosz, nouvel entraîneur rhodanien, qui pourrait être intéressé par l'un d'entre eux.

En attaque, la situation reste plus complexe. Désireux de renforcer son attaque après le départ de Memphis Depay, la direction lyonnaise va devoir gérer le cas Dembélé (Atlético Madrid). Prêté blessé au club en décembre, il n'a quasiment pas joué de la saison et n'a pas été acheté définitivement par le Champion d'Espagne. L'été risque donc d'être mouvementé à Lyon.