L'OL s'impose en amical face au Royal Antwerp

Lyon s'est montré fébrile en défense malgré son avantage au score

L'Olympique Lyonnais défiera le Paris Saint-Germain, vendredi prochain au stade de France dans le cadre de la finale de la Coupe de la Ligue. Par la suite, un rendez-vous très important se présentera pour les joueurs dirigés par Rudi Garcia, avec le huitième de finale retour de la Ligue des champions face à la Juventus Turin, le 7 août. Ce vendredi, opposé au Royal Antwerp FC, l'OL a joué son dernier match de préparation et a su s'imposer, dans la douleur, 3-2.L'OL a ouvert la marque à la 25ème minute de jeu. Suite à une tête repoussée de Denayer, c'est Moussa Dembélé qui a mis son équipe sur de bons rails. Sur un centre d'Aouar, les Gones ont même doublé la mise avec un but contre son camp de Seck. Pas forcément brillant, à la pause, Lyon menait ainsi 2-0. Le retour des vestiaires, lui, a confirmé la bonne forme de Memphis Depay. On jouait la 48ème minute de cette rencontre quand Dubois servait le Hollandais dans la surface. Le centre-tir du joueur a été coupé par Cornet afin de porter la marque à un 3-0 net.. La fin de match aurait pu permettre à Aouar d'alourdir le score, mais il n'en a rien été. Un succès 3-2 certes, mais l'OL n'a pas totalement rassuré à une semaine de se mesurer au PSG en finale de la Coupe de la Ligue.