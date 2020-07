L'OL se balade pour sa reprise, avec une victoire 12 à 0

Lopes, Dubois, Denayer, Diomande, Cornet, Mendes, Lucas, Reine-Adélaïde, Memphis, Kadewere, Toko Ekambi



Nos Lyonnais commencent la préparation par une victoire face à Port-Valais sur le score de 12 à 0. @Memphis ⚽⚽⚽⚽

Tino Kadewere ⚽⚽⚽⚽

Karl Toko Ekambi ⚽⚽@MaxenceCaqueret ⚽

Thiago Mendes⚽ pic.twitter.com/ALj3J6Yyxx

— Olympique Lyonnais (@OL) July 1, 2020

Garcia satisfait du match de Depay

On a fait un match sérieux en respectant l’adversaire. Memphis a été bon dans tous les domaines en jouant simple. Port-Valais a été très fair-play et très correct. On les remercie. On est satisfait de cette opposition", a-t-il indiqué. Pour la suite de sa préparation, l'OL affrontera l'OGC Nice, samedi (18h30).

. Ce mercredi, l'équipe dirigée par Rudi Garcia a connu son premier match de préparation contre une sixième division suisse, l'US Port Valais. Articulée en 4-3-3, l'OL avait la composition suivante dans cette rencontre :. Très supérieur à son opposant, en toute logique vu l'écart de divisions, Lyon a enchaîné les buts. A la pause, le score était déjà de 7 à 0.En seconde période, le festival a continué, pour s'achever sur un score final de 12 à 0. Memphis Depay a marqué 4 buts, à l'instar de Tino Kadewere, arrivé du Havre cet été. Karl Toko Ekambi (doublé), Thiago Mendes et Maxence Caqueret ont aussi été buteurs. Rudi Garcia a salué le sérieux de son équipe et de son adversaire au terme de la rencontre. "