L'OL réussit une belle remontée pour s'offrir Rennes avec sérieux

L'Olympique Lyonnais peut continuer à y croire en vue d'une qualification européenne. Ainsi, les hommes de Laurent Blanc ont renversé le Stade Rennais pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 avec un succès 3 buts à 1 au Groupama Stadium. Mal embarqués dans ce match, les Gones ont finalement sorti une grosse deuxième période pour passer trois buts aux Bretons et empocher les trois points. Avec cette victoire, et alors que l'OL a été éliminé de la Coupe de France en demi-finale par Nantes, le club du Rhône revient à trois points de son adversaire du jour, qui pourra avoir des regrets.

Rennes aura des regrets

Car les Bretons avaient parfaitement débuté leur match avec un but d'Amine Gouiri dès la 11e minute. L'ancien joueur de l'OL a parfaitement lancé les siens en inscrivant un joli but face à Lopes. Mais Rennes n'a pas réussi à convertir ses occasions par la suite, rentrant aux vestiaires avec seulement un petit but d'avance. Forcément, l'OL avait encore de l'espoir et ce sont les anciens du club qui ont ramené les Gones à la vie.

Corentin Tolisso a d'abord égalisé d'une magnifique frappe surpuissante sous la barre d'Alemdar. Puis le Général Alexandre Lacazette a donné l'avantage à son équipe en inscrivant une belle volée. Barcola a ensuite terminé le travail en inscrivant le troisième but de l'OL en fin de match. Les Gones enchaînent en Ligue 1 avec un deuxième succès de suite après celui de la semaine dernière face au PSG. Pour Rennes, en revanche, c'est la douche froide après la défaite face à Lens. Les Bretons laissent Lille à la cinquième place et ils auront beaucoup de regrets, voyant les Rhodaniens revenir à seulement trois petites unités. L'OL peut toujours espérer jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine.