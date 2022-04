L’OL retrouve un cadre

L’homme qui tombe à pic ? On verra mais Peter Bosz doit accueillir avec satisfaction le retour d’Anthony Lopes à l’entraînement en ce début de semaine. Son équipe de l’OL ne va pas très fort dans une fin de Championnat où accrocher la quatrième place semble difficile (7 points de retard du l’AS Monaco).

Alors, la présence du gardien de but titulaire dans ce money-time ne sera pas de trop. D’autant que la formation entraînée par le technicien néerlandais se déplacera dimanche à Marseille y affronter l’OM, solide deuxième du Championnat de France, pour l’affiche de la 35e journée.



Le retour à l'entraînement d'Antho 👀🕵 pic.twitter.com/wO37RLlI5z

— Olympique Lyonnais (@OL) April 26, 2022

Lopes n’a plus joué en compétition depuis le 10 avril, et le nul ramené de Strasbourg (1-1, 31e j.). Ce jour-là, il s’était blessé à la cuisse droite et contraint de quitter la pelouse de La Meinau après une demi-heure de jeu.

Le champion d’Europe 2016 avec le Portugal a manqué quatre rencontres au cours desquelles ses coéquipiers ont perdu deux fois. Il était notamment absent lors du quart de finale retour de Ligue Europa cauchemardesque face à West Ham (0-3).