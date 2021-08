Lionel Messi, à quand sa première en Ligue 1 ?

Pour les fans du Paris Saint-Germain et les spectateurs de la Ligue 1, Noël est arrivé avec quatre mois et demi d’avance. Sans petit Jésus, mais avec un Messi. Néanmoins, avant de déballer le cadeau, il va falloir patienter encore un peu. L’Argentin n’était pas dans le groupe parisien ce samedi soir lors de la victoire des siens (4-2) contre Strasbourg au Parc des Princes. Il avait encore besoin de temps. Arrivé mercredi 11 août à Paris, l’ancien Barcelonais a connu son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers le lendemain.



Depuis la finale de la Copa América remportée (1-0) avec l’Argentine face au Brésil le 11 juillet, le sextuple Ballon d’or était au repos. Pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs, une possible présence est évoquée lors du déplacement à Brest le vendredi 20 août pour le compte de la troisième journée de championnat. Une venue qui pousserait sans doute Michel Der Zakarian à se vêtir d’un pantalon large. “ Je ne vais pas être poli, mais il (Lionel Messi) me fait bander , avait déclaré le coach des Bretons au sujet de l’arrivée de la Pulga . Avec un joueur comme lui, on va se régaler. C’est extraordinaire. ”

L'hypothèse la plus probable : une entrée en jeu à Reims le 29 août

La présence du natif de Rosario dans le Finistère semble toutefois peu probable. A ce moment-là, il n’aura alors que huit jours d’entraînement, de reprise, dans les jambes. Certes, Mauricio Pochettino n’a pas hésité à aligner Kylian Mbappé d’entrée à Troyes, alors que celui-ci n’avait repris que depuis deux semaines. Mais le Tricolore a 22 ans. Messi est lui assis sur 34 balais et plus de 15 années de carrière professionnelle. Si l’hypothèse de le voir jouer une dizaine de minute à la pointe ouest de l’Hexagone n’est pas totalement à écarter, celle d’une première apparition à Reims le 29 août paraît plus sérieuse.



S’il n’y serait a priori pas titulaire, il pourrait y jouer une partie de la rencontre. D’autant plus qu’il va avoir besoin de temps de jeu pour retrouver le rythme en vue de matchs importants avec sa sélection nationale. Entre les 2 et 10 septembre, l’Argentine doit disputer trois rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, face au Venezuela, au Brésil et la Bolivie. Actuellement, l’Albiceleste, 12 points, est deuxième du classement à six longueurs des Auriverde. La Colombie - 5e et barragiste - n’est qu’à quatre unités. Et si Lionel Messi n’avait pas encore débuté avec le PSG avant la trêve internationale, la messe devrait être dite le 19 septembre lors du choc face à Lyon.