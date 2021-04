Lille - Yilmaz : "On ne peut pas dire qu'on ne veut pas être champions"

"Après Saint-Étienne, on pourra reparler du titre"

Lille occupe la tête de la Ligue 1 avec une légère avance sur ses poursuivants. 3 points par rapport au PSG, son dauphin ; 4 sur l'AS Monaco, troisième ; et 5 sur l'OL, qui est situé au pied du podium, à la quatrième position.. Touché au mollet et absent de la mi-janvier à la mi-mars, il estime que son bilan global est bon.Auteur de 10 buts en 22 matches de championnat cette saison, l'ancien élément du Besiktas, arrivé à Lille l'été dernier, a exprimé son sentiment. "D'un point de vue sportif et personnel, je passe une très belle année. J'ai vécu un premier mois et demi assez difficile. Après, la langue du foot est universelle. Et mon adaptation s'est bien déroulée car j'avais déjà de l'expérience", a-t-il commenté, lui qui a notamment été convaincu par des grands noms d'enfin évoluer ailleurs qu'en Turquie, comme cela avait été le cas depuis le début de sa carrière, lors de la saison 2003-2004, à Antalyaspor. "J'ai eu des propositions de grands clubs européens, mais j'ai décidé de rester en Turquie.(avec qui il a joué à Galatasaray en 2013-2014)(Wesley)En ce qui concerne la fin de la saison, et alors que Lille recevra Montpellier, dès vendredi soir en ouverture de la 33ème journée de Ligue 1 (21 heures), le joueur âgé de 35 ans a reconnu songer à un possible titre, mais ne veut pas être obsédé par cet objectif. "On ne peut pas dire qu'on ne veut pas être champions. Il ne faut pas se voiler la face.. Il faut être patients, mais avoir envie. Être zen, mais dans la dynamique. Mais après Saint-Étienne (lors de la 37ème journée, ndlr), on pourra reparler du titre."