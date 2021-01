Lille : Yazici intÃ©resse la Juventus

6 août 2019

En fin de contrat en 2024 avec le LOSC, Yazici a la cote en Italie

🔛🔝 Le LOSC affiche 42 points après 20 matchs en Ligue 1 2020-2021. Il n’a fait mieux que deux fois dans son histoire à ce stade de la compétition (3 points pour une victoire) : en 1947-1948 (43 points) et en 1949-1950 (45 points).https://t.co/aTBls2aD52

— LOSC (@losclive) January 19, 2021

Yusuf Yazici est désormais indiscutable au sein du LOSC de Christophe Galtier. Cependant, rien n'a été facile, surtout lors de son transfert en provenance de Trabzonspor. Le Le, l'international turc s'est engagé pour cinq ans avec les Dogues contre un montant de 16,5 millions d'euros, devenant ainsi le second joueur le plus cher de l'histoire du club nordiste. Âgé de 23 ans désormais, il a été freiné dans son intégration par des blessures, dont une de gravité en décembre 2019 - rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Toutefois, cette saison, il a su gagner la confiance de son entraîneur alors qu'il était un remplaçant régulier, lors de l'entame de cet exercice.Au gré des bonnes performances, notamment en Ligue Europa avec un triplé sur la pelouse de l'AC Milan, le 5 novembre dernier lors du succès des Dogues (0-3), le natif dea renversé sa situation, et est devenu indispensable au LOSC. Contrôlé positif au coronavirus, son cas avait été évoqué par Christophe Galtier, le 8 janvier dernier : "Yusuf Yazici, qui est toujours en Turquie, suit le protocole sanitaire du Covid. Il va rentrer bientôt, il va bien", avait commenté son coach. L'avenir du joueur - en fin de contrat en juin 2024 - pourrait possiblement prendre la direction de l'Italie. En effet, selon des informations de France Football, il a "tapé dans l’œil de la Juventus Turin", comme dans celui de l'AC Milan, depuis plusieurs semaines.Victorieux de Reims, dimanche en Ligue 1 (2-1), le LOSC affrontera Rennes, dimanche (17 heures) afin de continuer sa route vers le haut du classement. Les joueurs dirigés par Christophe Galtier sont devancés par le PSG à la différence de buts en tête du Championnat de France (+ 33 contre + 20 pour le club de la capitale).