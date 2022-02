Deux-un en faveur de Lille face au Paris Saint-Germain sur leurs trois dernières rencontres. Si le club parisien s'est imposé le 29 octobre dernier lors de la 12e journée de Ligue 1 (2-1), le LOSC l'avait dominé près de trois mois plus tôt à l'occasion du Trophée des champions (1-0) et avait également remporté leur dernière confrontation de la saison passée, qui plus est au Parc des Princes (0-1). Pour autant, ces deux succès nordistes cachent une forêt un peu plus inquiétante.



Car, comme le montrent les statistiques d'Opta, Lille ne compte pas moins de treize défaites contre le PSG en Ligue 1, lors des dix dernières saisons (pour deux succès et quatre nuls). Un ratio calamiteux puisque, sur cette même période, c'est au moins quatre fois plus que contre tout autre adversaire. Onzième du classement, le champion en titre est totalement largué par un PSG qu'il avait réussi à devancer l'an passé. Vingt-et-un points d'écart, c'est le gouffre qui sépare pour l'heure le leader parisien de son hôte du jour.

Paris à la relance

Battu le 22 janvier dernier à Brest (0-2), encaissant sa première défaite en championnat depuis le 16 octobre, le LOSC va devoir montrer ce qu'il vaut face à un ogre parisien qui espère bien de son côté renouer avec la victoire, lui qui reste sur une douloureuse et piteuse élimination face à Nice, en huitièmes de finale de la Coupe de France.