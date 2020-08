Lille : Une défaite pour conclure la préparation

David frappe du droit sur un service d’Ikoné



Deux victoires, quatre défaites pour Lille cet été

Si tout va bien, Lille débutera la saison de Ligue 1, samedi prochain en accueillant Rennes (coup d’envoi à 21 heures). Ce sera le troisième match de la 1ère journée du Championnat qui reprendra vendredi (19 heures) avec Marseille-Saint-Etienne puis samedi avec Bordeaux-Nantes (17 heures). Le LOSC s’avance vers ce premier match officiel dans un climat incertain.A l’occasion de son sixième et dernier match de préparation, Lille s’est encore incliné, dimanche. Son quatrième revers cet été. Au Stade Pierre-Mauroy, garni de 4000 spectateurs, le club nordiste affrontait Brest avec sa nouvelle recrue, Jonathan David, au coup d’envoi. Le successeur de Victor Osimhen, vendu à Naples cet été, a entamé la rencontre soutenu par le trio offensif Ikoné-Yilmaz-Bamba.Et David a marqué. Non pas en premier, mais il a répondu à l’ouverture du score signée Belkebla sur une belle frappe enroulée à la 17eme minute. L’attaquant canadien, acheté 27 millions d’euros (hors bonus) à La Gantoise, a égalisé à la 35eme, seul aux six mètres en bénéficiant d’un service idéal d’Ikoné. David a frappé du droit et, donc, signé son premier but sous ses nouvelles couleurs. Le nouveau numéro 9 du LOSC a ensuite transmis un superbe ballon à son passeur, Ikoné, qui a lui manqué l’occasion de marquer en glissant. Le Stade Brestois l’a finalement emporté grâce à un coup franc transformé des 20 mètres par Battochio à la 84eme.Le bilan final de la campagne estivale de Lille est donc de deux succès (Mouscron et Anderlecht) et quatre revers (Bruges, Mouscron, Alkmaar et Brest). « Il y a encore beaucoup de réglages à faire, notamment dans la manière de récupérer le ballon et où on doit le récupérer. C'était l'un de nos points forts la saison dernière et ça va le redevenir. Il y a eu des mauvais placements, on n'est pas sortis sur le porteur de manière coordonnée mais ça va s'améliorer. Et ça doit », a réagi Christophe Galtier, l’entraîneur du LOSC, après la rencontre selon des propos rapportés par L’Equipe.