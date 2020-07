Lille : Un nouveau cas de coronavirus dans l'effectif

Comme sur le territoire français, le Covid-19 circule dans le vestiaire lillois. Ce samedi, L'Equipe a révélé qu'un quatrième joueur du club nordiste était malade du coronavirus. Il s'agit d'Iddy Ouattara. L'attaquant a été testé positif ce jeudi et il a immédiatement été placé en quarantaine. C'est le quatrième cas chez les Dogues. Avant le joueur qui a signé son premier contrat professionnel au début du mois, Renato Sanches, Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné ont été malades. Ils ont tous été isolés et le premier cité est même coincé au Portugal depuis l'annonce de son test positif.

Un cas qui n'a pas remis en cause l'organisation d'un match amical

Aucun autre cas n'a été détecté dans le groupe lillois. Ce samedi, les joueurs de Christophe Galtier ont joué un match amical contre le Club Bruges. Avant le coup d'envoi de cette rencontre, les dirigeants nordistes ont informé leurs homologues belges de la présence d'un cas de Covid-19 à l'entraînement. Cela n'a pas remis en cause la tenue du match. Lille s'est incliné sur le score de 2-0.

Iddy Ouattara, un grand espoir du LOSC

Iddy Ouattara est passé professionnel cet été. L'attaquant de 18 ans a été particulièrement en vue avec les U19 qui ont participé à la Youth League. Il a marqué quatre buts en six apparitions dans cette compétition européenne. Ses performances chez les jeunes lui ont permis d'être appelé avec le groupe professionnel pour des matchs de Coupe de France. Il n'a pas encore joué la moindre minute dans un match officiel.