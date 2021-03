Lille : Suspendu contre Monaco, Galtier s'emporte

🗨️ "Vous êtes malhonnête !"

Galtier dénonce un décalage

Christophe Glatier ne digère pas. Lors du nul concédé par son équipe face à Brest, le 14 février dernier (0-0), le coach des Dogues avait été assez agacé par le fait de ne voir que trois minutes de temps additionnel et l'avait signifié à l'arbitre de la rencontre. "Vous n’êtes pas honnête! Eh, monsieur l’arbitre! Vous n’êtes pas honnête. Malhonnête! Votre collègue, c’est un malhonnête", avait-il affirmé, dans une séquence captée par Canal Plus.La sanction est lourde - trois matchs de suspension dont deux matchs avec sursis.En conférence de presse, ce vendredi, avant le déplacement de Lille sur la pelouse du Gazélec Ajaccio, dimanche en 16èmes de finale de la Coupe de France (18h30), il s'est indigné face à la sanction. "C'est incompréhensible. On a fait une visioconférence et je n'ai pas cherché à me dédouaner de mes propos. Mais il y a une différence dans l'interprétation. Je n'ai pas traité l'arbitre mais j'ai dit qu'il avait été malhonnête concernant le temps additionnel et le gain de temps de Brest., a expliqué le coach de Lille.