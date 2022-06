Lille stoppe l'aventure avec Gourvennec

Un an seulement après son arrivée à Lille, Jocelyn Gourvennec quitte le club nordiste. Le départ de Gourvennec a été officialisé par le club ce jeudi soir. Il vient mettre un point final à un exercice 2021-22 très chaotique pour Lille.

"Le LOSC et son entraîneur, Jocelyn Gourvennec, ont acté ce jour la résiliation du contrat qui les liait. Le LOSC et toutes les composantes du club tiennent à remercier très sincèrement Jocelyn Gourvennec pour sa collaboration, son engagement et son professionnalisme tout au long de cette saison 2021-2022, marquée notamment par la conquête du Trophée des Champions et un 1/8ème de finale d’UEFA Champions League historiques. Le LOSC transmet à Jocelyn Gourvennec ses meilleurs vœux de réussite dans ses futurs projets professionnels", peut-on lire sur le communiqué officiel.

🔴 ​Fin de la collaboration entre le LOSC et Jocelyn Gourvennec.

— LOSC (@losclive) June 16, 2022

Une saison qui laisse des traces

Après le titre de champion de France décroché au printemps 2021, Jocelyn Gourvennec avait été nommé sur le banc de Lille pour prendre la succession de Christophe Galtier. Mais le LOSC a dû se contenter d'une décevante 10eme place en Ligue 1. Sur la scène européenne, Lille a réalisé un parcours intéressant en se hissant jusqu'en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, avant de tomber logiquement contre Chelsea.



Peu convaincant dans le jeu, le LOSC a également vu sa campagne marquée par des épisodes extra-sportifs, comme le conflit ouvert entre Jocelyn Gourvennec et Hatem Ben Arfa, après que le joueur règle ses comptes avec son entraîneur sur la place publique. Si l'identité du prochain entraîneur du LOSC n'a pas encore filtré, un nom se dégage ces dernières heures : Paulo Fonseca. Gourvennec, de son côté, pourrait rebondir en France, où il dispose toujours d'une cote intéressante malgré cette expérience mitigée.