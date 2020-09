LIVE : suivez la conférence de presse de Christophe Galtier avant OM - LOSC https://t.co/ZGKcBvvSSR

A l'avant-veille de rencontrer l'Olympique de Marseille (8eme, 6 points) pour le compte de la 4eme de Ligue 1 (dimanche, 21h00), Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille (4eme, 7 points) a fait une revue d'effectif des joueurs à sa disposition en conférence de presse. A cette occasion, l'ancien entraîneur de Saint-Étienne a révélé que le défenseur central Adama Soumaoro était touché par le Covid-19 : « Il avait repris l'entraînement individuel mais il est contraint d'observer une période de quarantaine » a reconnu Galtier. Ce dernier devra également se passer des services de son milieu portugais Xeka qui est blessé à un ischio-jambier. Il devrait être de retour pour la réception du FC Nantes vendredi prochain. Au rayon des bonnes nouvelles, Christophe Galtier récupère un autre Portugais, Renato Sanches, qui a participé à toutes les séances collectives de la semaine ainsi que le latéral gauche Reinildo qui revient de suspension.Lors de cette conférence de presse, Christophe Galtier a confirmé qu'il était devant son téléviseur jeudi soir pour voir la défaite des Olympiens chez eux, face à l'AS Saint-Étienne (0-2). « Tout d'abord, les Verts ont mérité leur victoire même si l'OM aurait pu revenir au score sur deux ou trois situations, a relevé le coach du LOSC. Les Marseillais ont été un peu poussifs en première période, c'est peut être dû à un relâchement ou de la décompression après leur succès contre Paris dimanche dernier (0-1). Il faudra faire attention ce week-end car je pense qu'on n'aura pas le même OM face à nous, il y aura une réaction de la part des hommes d'André Villas-Boas. On a vu leurs faiblesses et les zones où ils peuvent être en difficulté, on va essayer de les exploiter. »