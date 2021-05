Lille, saison compliquée en vue ?

Au lendemain de la parade des joueurs sur un bus à impériale dans les rues de Lille, lundi dernier, pour célébrer le quatrième titre de champion du club les supporters des Dogues ont vite déchanté. Car ils ont appris le départ de Christophe Galtier, arrivé fin 2017 sur le banc et qui devrait prendre la direction de Nice ou de Lyon. Et jeudi, c’est le transfert de Mike Maignan au Milan, pour près de 15 millions d’euros, qui a été officialisé. En attendant celui de Boubakary Soumaré, Leicester et Lille ayant trouvé un accord à hauteur de 25 millions, annonce RMC. De quoi renflouer les caisses d’un club en difficulté financière, qui devrait poursuivre sa grande braderie.

"Ambition sportive et compétitivité"



Renato Sanches, Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba seraient aussi sur le départ, tout comme le très convoité Zeki Celik. Et Domagoj Bradaric est également annoncé partant, alors Sven Botman, lui aussi particulièrement demandé, pourrait finalement être conservé, d’après La Voix du Nord. Mais la première priorité du LOSC est, d’abord, de trouver un nouvel entraîneur, comme l’a déclaré le président Olivier Létang, après avoir rappelé que le prochain club de Galtier devrait verser une indemnité aux Dogues, puisqu’il est sous contrat jusqu’en 2022. "En attendant de trouver un accord avec ce club, nous allons sereinement commencer à discuter avec quelques coachs de haut niveau avec toujours en priorité l’intérêt du club, à savoir l’ambition sportive et la compétitivité", a-t-il ainsi lâché sur le site de son club.

La rumeur Terim

Des noms ont commencé à circuler, comme ceux de Laurent Blanc, Lucien Favre ou Thiago Motta. La dernière rumeur, assez folle, évoquait même un possible intérêt pour l’entraîneur turc Fatih Terim. Des profils très différents, comme les émoluments de ces techniciens. Et les dirigeants lillois vont devoir se montrer malins, puisqu’ils n’auront évidemment pas la possibilité d’offrir un pont d’or à leur nouveau coach. Déjà car ils n’en ont pas les moyens, et aussi parce qu’il va falloir songer à remplacer les partants pour assurer "l’ambition sportive et la compétitivité" du club. Notamment en Ligue des Champions, où le LOSC a fini dernier de sa poule lors de ses trois dernières participations (2011-2012, 2012-2013 et 2019-2020), avec seulement deux victoires en 18 matchs et un seul petit point glané lors de son ultime apparition. Difficile de faire pire…